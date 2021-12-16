На испанском острове Ла-Пальма создали вертеп с кусками лавы и вулканическим пеплом

На испанском острове Ла-Пальма создали вертеп с кусками лавы и вулканическим пеплом

Сам вулкан не извергается уже третьи сутки.

Рождественский вертеп – с кусками застывшей лавы и теплым вулканическим пеплом. Так готовятся встречать праздники на испанском острове Ла Пальма, где три месяца непрестанно свирепствовал вулкан.

Также читайте Венгерский рождественский ярмарок в Будапеште выбрали лучшим в Европе

Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 16 декабря.

Отмечается, что идею вертепа предложил местный священник, чтобы порадовать жителей острова. Поэтому ворота вертепа и колыбель сделали из кусков лавы, а пепел и камни, которые меньшего размера, разложили как декорации.

Между тем, сам вулкан не извергается уже третьи сутки. Поэтому сейсмологи осторожно надеются, что он наконец затих. За три месяца активности реки лавы уничтожили почти три тысячи домов. А тысячи людей вынужденно эвакуировались.