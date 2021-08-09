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На Италию надвигается новая волна аномальной жары, которая грозит новыми пожарами

На Италию надвигается новая волна аномальной жары, которая грозит новыми пожарами

Associated Press

Между тем пожарная охрана страны подвела промежуточные итоги.

В Италии ожидается новая волна жары, которая грозит дальнейшими пожарами. Особенно жарко должно быть во вторник и среду. Ожидается, что температура воздуха на Сицилии и Сардинии будет достигать 45 градусов.

Об этом в воскресенье, 8 августа, предупредил глава управления гражданской защиты страны Фабрицио Курчио, пишет DW.

"Температура, которая ожидает нас в ближайшие дни, требует максимального внимания. Поэтому важно избегать любого поведения, которое может вызвать пожары, и своевременно сообщать об очагах огня, даже если они небольшие", — подчеркнул он.

По словам Курчио, последние несколько дней в борьбе с пожарами были сложные и драматические. Особенно пострадали от огня южные регионы материковой части страны, такие как Калабрия и Апулия. На севере Сицилии противопожарные самолеты продолжают тушить очаги огня в природном парке Мадоне. Служба гражданской защиты направляет подкрепление в Калабрию, откуда поступило восемь запросов на противопожарные самолеты.

Между тем пожарная охрана страны подвела промежуточные итоги. По ее данным, с 15 июня пожарные совершили 44 тысячи 500 выездов из-за лесных пожаров, в прошлом году в это время их количество составляло 26 тысяч 200. Только в 2017 году число выездов на лесные пожары было больше.

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