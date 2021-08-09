На Италию надвигается новая волна аномальной жары, которая грозит новыми пожарами

Между тем пожарная охрана страны подвела промежуточные итоги.

В Италии ожидается новая волна жары, которая грозит дальнейшими пожарами. Особенно жарко должно быть во вторник и среду. Ожидается, что температура воздуха на Сицилии и Сардинии будет достигать 45 градусов.

Об этом в воскресенье, 8 августа, предупредил глава управления гражданской защиты страны Фабрицио Курчио, пишет DW.

"Температура, которая ожидает нас в ближайшие дни, требует максимального внимания. Поэтому важно избегать любого поведения, которое может вызвать пожары, и своевременно сообщать об очагах огня, даже если они небольшие", — подчеркнул он.

Также читайте ЕС поможет Греции и другим странам Средиземноморья тушить лесные пожары

По словам Курчио, последние несколько дней в борьбе с пожарами были сложные и драматические. Особенно пострадали от огня южные регионы материковой части страны, такие как Калабрия и Апулия. На севере Сицилии противопожарные самолеты продолжают тушить очаги огня в природном парке Мадоне. Служба гражданской защиты направляет подкрепление в Калабрию, откуда поступило восемь запросов на противопожарные самолеты.

Между тем пожарная охрана страны подвела промежуточные итоги. По ее данным, с 15 июня пожарные совершили 44 тысячи 500 выездов из-за лесных пожаров, в прошлом году в это время их количество составляло 26 тысяч 200. Только в 2017 году число выездов на лесные пожары было больше.

Читайте также:

В США из-за пожара полностью сгорел весь город фото, видео

фото, видео Большинство лесных пожаров на популярном курорте в Турции удалось локализовать

"Это апокалипсис": в Греции жертвами лесных пожаров стали два человека, в том числе пожарник

Новости мира: пожары одновременно охватили юг Европы, Калифорнию и Сибирь

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку