На итальянском острове Иские произошел масштабный оползень: разрушены дома, люди пропали без вести

В субботу, 26 ноября, на итальянском острове Иские произошел масштабный оползень из-за сильных осадков. В течение шести часов выпало 126 миллиметров осадков – самое большое количество за последние 20 лет.

Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается: по меньшей мере 12 человек считаются пропавшими без вести. Тело одной погибшей спасатели вытащили из грязи. "Ситуация очень сложная и очень серьезная, потому что, вероятно, некоторые из этих людей находятся под грязью", – сказал министр внутренних дел Маттео Пьянтедоси.

Фото: Associated Press

Сдвиг также нанес ущерб местной инфраструктуре. В частности, разрушены около десяти зданий, а припаркованные автомобили оказались в море. Около 100 человек остались без электричества и воды.

Глава Неаполя Клаудио Паломба призвал людей оставаться дома. Ведь улицы стали непроходимыми. Пожарные и береговая охрана проводили поисково-спасательные работы. Впрочем, сильный ветер мешал вертолетам и лодкам добраться до острова.

Фото: Associated Press

Напомним, ливни затопили Джидду, второй по величине город в королевстве Саудовская Аравия, расположенный на побережье Красного моря. Движение транспорта на улицах невозможно, бурные потоки сносят автомобили. Туристы пытаются покинуть город, но часть рейсов в международном аэропорту также отменена.

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