На известной картине Рембрандта обнаружен слой, развязавший загадку ученых

Художник нанес на свой шедевр неизвестный ранее слой пропитки на основе свинца, чтобы повысить долговечность картины.

В картине "Ночной дозор", которую Рембрандт написал в 1642 году, во время очередного научного исследования был обнаружен свинцовый слой.

Это ответило на вопрос, откуда на поверхности произведения периодически появлялись кристаллы свинца, пишет CNN.

Исследователи впервые применили вместе рентгеновские лучи, спектроскопию образца краски и цифровую 3D-реконструкцию. Это первая картина Рембрандта, где был обнаружен свинцовый слой.

Рембрандт и его современники-художники обычно начинали работу над картиной с того, что покрывали полотно слоем клея для жесткости, а затем наносили базовый слой пигмента для грунтования полотна.

Однако на картине "Ночной дозор" клеевого слоя не было. Возможно, вместо него Рембрандт использовал свинцовый слой, дополнительно защищавший полотно от разрушения.

"Ночной дозор" — это картина нидерландского художника Рембрандта, который был одним из самых известных художников 17 века.

Работу над картиной Рембрандт закончил в 1642 году. Она была написана по заказу капитана отряда гражданского ополчения Амстердама, пожелавшего украсить свое новое здание. Однако в 1715 году картину обрезали со всех четырех сторон, потому что полотно было очень большим и усложняло переезд.

Ранее стало известно, что специалисты Национальной галереи Шотландии обнаружили на обороте картины Винсента Ван Гога "Голова крестьянки" ранее неизвестный автопортрет художника.

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