На Камчатке частный вертолет увяз в болоте и перевернулся: видео

На Камчатке частный вертолет увяз в болоте и перевернулся: видео

Пилот, любуясь вулканами, выбрал неудачное место для посадки.

В понедельник, 27 сентября, в Камчатском крае совершил неудачную посадку частный вертолет "Sud-Aviation Gazelle", пилот которого совершал облет вокруг здешних вулканов.

Об аварии сообщили в региональном управлении МЧС РФ.

Спасатели уточнили, что вертолет совершил жесткую посадку в районе 23 километра трассы Елизово — Паратунка, обошлось без жертв и пострадавших.

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Причиной инцидента стало то, приземление происходило в болотистой местности, одна из лыж-шасси начала вязнуть в болоте, а когда пилот попытался исправить ситуацию, то летательный аппарат перевернулся.

В Telegram-канале Amur Mash опубликовали видео с места происшествия, добавив, что пилот любовался местными вулканами, а затем неудачно выбрал место для посадки.

Напомним, ранее на Камчатке обнаружили остатки всех членов экипажа военного вертолета Ка-27 ФСБ, вылетел на учебный полет и совершил жесткую посадку на Камчатке 23 сентября

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