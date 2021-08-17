На Камчатке из озера подняли тело шестого погибшего в авиакатастрофе Ми-8

На Камчатке из озера подняли тело шестого погибшего в авиакатастрофе Ми-8

Речь идет об одном из трех погибших, тела которых обнаружили в фюзеляже на дне Курильского озера.

В Российской Федерации утром во вторник, 17 августа, подняли тело шестого погибшего в авиакатастрофе Ми-8, упавшего в Курильское озеро на Камчатке.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС региона сообщает "Интерфакс".

"Подняли тело шестого погибшего — одного из трех погибших, находящихся в фюзеляже (вертолета на дне озера. — Ред.)", — говорится в сообщении.

Накануне спасатели заявляли об обнаружении тел всех погибших в авиакатастрофе. Вечером в понедельник поисковую операцию прекратили из-за сильного волнения на озере, а утром во вторник водолазы возобновили работы по подъему тел.

Вертолет МИ-8 авиакомпании "Витязь-Аэро" с группой туристов упал в озеро утром 12 августа. На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров.

Восемь человек, в том числе два члена экипажа, выжили и сейчас находятся в реанимации. В минувшие выходные и в понедельник со дна подняли тела пятерых погибших, в том числе командира экипажа.

Тела еще троих туристов с помощью глубоководных дронов обнаружили внутри вертолета, который лежит на дне озера.

Правоохранители возбудили по факту авиакатастрофы уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движении и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть по неосторожности двух и более лиц.

Сейчас на Курильском озере родственникам одного из погибших, а также пассажиру, который в момент трагедии находился на борту и сумел спастись, оказывается психологическая поддержка.

Мужчина отказался покидать зону ЧС, пока тела его родных, которые также находились на борту вертолета, не будут подняты с глубины и доставлены на берег.

Как сообщалось, глубоководные аппараты Минобороны РФ обнаружили вертолет Ми-8, упавший в озеро Курильское на Камчатке, на глубине около 110 м.

Вертолет стал братской могилой: на Камчатке МИ-8 упал в Курильское озеро

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