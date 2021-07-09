На Камчатке нашли "черные ящики" самолета Ан-26, потерпевшего крушение

Один из "черных ящиков" нашли у скалы, где произошла авария самолета Ан-26 на Камчатке.

На месте катастрофы легкомоторного самолета Ан-26, которые выполнял пассажирский рейс, но разбился вблизи поселка Палана, спасатели обнаружили "черные ящики".

Об этом сообщили в администрации поселка Палана, пишут российские "Интерфакс" и ТАСС.

Одно из устройств обнаружили на склоне горы вблизи поселка, где произошла авария самолета. Первичный осмотр не выявил в первом "ящике" никаких повреждений.

По словам источника ТАСС, расшифровка будет проводиться в Москве. Второй бортовой самописец, как впоследствии сообщили росСМИ, тоже нашли.

Напомним, в России самолет Ан-26, выполнявший пассажирский рейс из Петропавловска-Камчатского (аэропорт "Елизово") к поселку Палана, не вышел на связь 6 июля. Он упал на берегу, где должен был пролетать на высоте 800-600 метров. Части стабилизатора нашли на сопке, хвост — на обрыве. Часть деталей оказалась в море.

Впоследствии в пределах береговой линии залива Шелихова, у поселка Палана обнаружили обломки пропавшего самолета Ан-26, с которым пропала связь во время рейса.

СК рассматривает несколько версий катастрофы: плохие погодные условия, технические неисправности воздушного судна или ошибка пилотирования.

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