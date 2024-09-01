На Камчатке найдены обломки российского вертолета Ми-8: что известно о пассажирах

Вертолет разбился, столкнувшись с горой, и обломки были обнаружены с воздуха на высоте около 900 метров.

На Камчатке нашли обломки российского вертолета Ми-8, пропавшего с радаров 31 августа. На борту находились 22 человека, и все они погибли.

Об этом сообщают РосСМИ со ссылкой на оперативные службы.

Россияне сообщают, что вертолет разбился, врезавшись в сопку, и его обломки были найдены с воздуха на высоте около 900 метров. Это примерно в том месте, откуда экипаж в последний раз выходил на связь. На борту Ми-8 находились 22 человека, в том числе три члена экипажа и 19 пассажиров. Среди погибших, вероятно, был финансовый директор Российского футбольного союза Арсений Замятин вместе с супругой.

Напомним, 31 августа в России исчез вертолет Ми-8, летевший из поселка Николаевка на Камчатке в направлении вулкана Вачкажец.

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