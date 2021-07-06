На Камчатке обнаружили обломки пропавшего самолета Ан-26: уцелел ли кто-то — неизвестно

Самолет полностью разрушен.

На Камчатке обнаружили обломки пропавшего самолета Ан-26, с которым пропала связь во время рейса.

Об этом сообщает издание Baza.

Отмечается, что обломки обнаружили в пределах береговой линии залива Шелихова, у поселка Палана. Самолет упал на берегу, где должен был пролетать на высоте 800-600 метров. Части стабилизатора нашли на сопке, хвост — на обрыве. Часть деталей оказалась в море. Пассажирский самолет Ан-26 полностью разрушен.

"Вероятно, при заходе на второй круг произошла катастрофа. Выявлено обломки, которые, вероятно, могут принадлежать самолету", — сообщает Интерфакс со ссылкой на губернатор региона Владимира Солодова.

Российские СМИ пишут, что Ан-26 имел сертификат летной годности, а экипаж прошел предрейсовый осмотр. Кроме того, Телеграмм канал Daily Storm информирует, что по предварительным данным, никто из пассажиров не выжил. Детали фюзеляжа нашли в 4-5 км от взлетно-посадочной полосы аэропорта Паланы.

Как сообщалось, самолет Ан-26, выполнявший пассажирский рейс из Петропавловска-Камчатского (аэропорт "Елизово") до поселка Палана, но не вышел на связь 6 июля. По предварительной информации, на борту самолета находилось 22 пассажира, в том числе один ребенок, и шесть человек экипажа.

Новости мира: на Камчатке пропал пассажирский самолет АН-26

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