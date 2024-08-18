На Камчатке произошло землетрясение и началось извержение вулкана (фото, видео)

Толчки ощущались на расстоянии 108 км от Петропавловска-Камчатского.

В РФ на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 7,2 балла. Впоследствии была еще серия афтершоков магнитудой 3,9 балла, а затем еще началось извержение вулкана Шивелуч.

Об этом пишет издание Sky News.

Эпицентр землетрясения был зафиксирован в 108 км от города Петропавловск-Камчатский и на глубине 51 км. Отмечается, что значительных разрушений в регионе не обнаружено. Также нет информации о пострадавших.

Известно, что землетрясение произошло утром 18 августа (в 7:21 по местному времени).

"У восточного побережья полуострова Камчатка в России произошло землетрясение магнитудой 7,2. Объявлено предупреждение о цунами. По данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра, землетрясение было зафиксировано на глубине около 51 км", – говорится в сообщении.

Впоследствии стало известно, что в Усть-Камчатске началось извержение вулкана Шивелуч. Он выбросил пепел на 8 км и ему присвоен оранжевый код авиационной опасности.

Между тем, в соцсетях выкладывают фото землетрясения и извержения вулкана, которое началось после сейсмической активности.

всем приветик, Камчатка. утро. от 6 до 7 баллов в городе



И Шивелуч извергается pic.twitter.com/g7rEbAAVMj — ☕CoffeFan☕ chkchkboom (@IMary_CoffeFan) August 17, 2024

оху-ын Камчатка мужийн хамгийн идэвхтэй галт ул гэгддег Шивелуч идэвхжсэний улмаас тус мужид газарь хөдлөлт 7 баллд хүрчээ гэжээ. pic.twitter.com/r3Q4s2wSDV – Туул (@tuul1234) August 17, 2024

Напомним, на итальянском острове Сицилия снова проснулся вулкан Этна — из одного из кратеров ночью произошло извержение лавовых фонтанов.

В Исландии в третий раз за последние 3 месяца активизировался вулкан Силингарфел

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