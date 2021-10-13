На Канарах из-за потоков лавы эвакуируют около 800 человек: людей призывают взять важные вещи и домашних питомцев

На Канарах из-за потоков лавы эвакуируют около 800 человек: людей призывают взять важные вещи и домашних питомцев

Нынешнее извержение вулкана может продлиться три месяца.

На острова Пальма, входящего в состав Канарских островов, началась эвакуация еще до 800 человек из-за непрекращающихся потоков лавы из вулкана.

Об этом информирует газета El Pais.

Сейчас общее число людей, которые были вынуждены покинуть свои дома с момента начала извержения вулкана, достигло 6,8 тыс.

Экстренные службы призвали местных жителей взять с собой самые важные вещи и домашних питомцев.

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Ранее в Институте вулканологии Канарских островов считают, что нынешнее извержение может продлиться три месяца. Пока не было зафиксировано жертв или серьезных ранений, однако лава нанесла ощутимый урон частной собственности, общественной инфраструктуре и сельхозугодьям.

Предыдущий раз на острове в 1971 году извергался вулкан Тенегия.

Напомним, вулкан проснулся на испанском острове 20 сентября. Власти повысили уровень угрозы до оранжевого. Перекрыто региональные дороги. Началась эвакуация людей с ограниченной подвижностью.

Поток лавы с вулкана добрался до Атлантического океана. При контакте лавы с морской водой образуются токсичные облака. Эти испарения могут быть смертельно опасны, ведь можно отравится токсичными газами.

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