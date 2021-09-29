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На Канарах лава из вулкана добралась к океану: испарения могут быть смертельно опасны

На Канарах лава из вулкана добралась к океану: испарения могут быть смертельно опасны

Associated Press

Из-за этого могут погибнуть люди.

Поток лавы из вулкана на испанском острове Пальма, что на Канарах, добрался до Атлантического океана.

Об этом информирует газета El Pais. 

По данным СМИ, при контакте лавы с морской водой образовываются токсичные облака. Эти испарения могут быть смертельно опасны, ведь можно отравится токсичными газами.

Активность вулкана и движение лавы происходит непредсказуемо, то ускоряясь, то замедляясь. 

В результате извержения вулкана на испанском острове, которое началось 19 сентября 2021, было уничтожено около 600 зданий, более 6 тысяч человек были эвакуированы

Специалисты считают, что нынешнее извержение может продлиться три месяца.

Предыдущий раз на острове в 1971 году извергался вулкан Тенегия. Тогда жертвой стал один человек, отравившийся токсичными газами.

Власти повысили уровень угрозы до оранжевого. Перекрыто региональные дороги. 

Из-за извержения местный аэропорт накануне приостанавливал работу. Сейчас взлетную полосу почистили от пепла и аэродром готово снова принимать рейсы. Впрочем, ряд авиакомпаний пока предпочитает облетать Канары.

Благодаря быстрой эвакуации пока нет сообщений о жертвах или раненых. Но премьер Испании все равно отложил поездку на Генассамблею ООН в Нью-Йорке и появился на пострадавшем острове — навестить эвакуированных.

Единственные на Ла Пальме, кто в восторге от вулкана — туристы, хотя некоторым и пришлось сократить путешествие.

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Новости мира: вулкан на испанском острове Ла-Пальма прекратил извержение
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