На Канарах месяц извергается вулкан: уничтожено почти две тысячи домов

На Канарах месяц извергается вулкан: уничтожено почти две тысячи домов

Несколько тысяч человек были эвакуированы.

Вулкан на испанском острове Ла-Пальма извергается уже ровно месяца.

Об этом рассказали в ТСН.Рано к 18 октября.

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В течение этого времени он уничтожил почти две тысячи домов, в том числе цементный завод, а также 60 километров дорог. Кроме того, причиной эвакуации семи тысяч человек. Местный аэропорт работает с перебоями: его периодически закрывают

В общем реки раскаленной лавы выжгли почти 800 гектаров земли — в основном это фермерские угодья. Особенно пострадали банановые и авокадо плантации. -за вулканического пепла.

Кроме того, время от времени на острове ощущаются подземные толчки магнитудой до четырех.

Новости мира: вулкан в Ла-Пальме уничтожил почти две тысячи домов

Напомним, вулкан проснулся на испанськосу острове 20 сентября. Власти повысили уровень угрозы до оранжевого. Перекрыто региональные дороги. Началась эвакуация людей с ограниченной подвижностью. Ранее подобное происходило в 1971 году.

Поток лавы с вулкана добрался до Атлантического океана. При контакте лавы с морской водой образуются токсичные облака. Эти испарения могут быть смертельно опасны, ведь можно отравится токсичными газами.

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