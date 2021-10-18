На Канарах месяц извергается вулкан: уничтожено почти две тысячи домов

Несколько тысяч человек были эвакуированы.
Вулкан на испанском острове Ла-Пальма извергается уже ровно месяца.
Об этом рассказали в ТСН.Рано к 18 октября.
В течение этого времени он уничтожил почти две тысячи домов, в том числе цементный завод, а также 60 километров дорог. Кроме того, причиной эвакуации семи тысяч человек. Местный аэропорт работает с перебоями: его периодически закрывают
В общем реки раскаленной лавы выжгли почти 800 гектаров земли — в основном это фермерские угодья. Особенно пострадали банановые и авокадо плантации. -за вулканического пепла.
Кроме того, время от времени на острове ощущаются подземные толчки магнитудой до четырех.
Напомним, вулкан проснулся на испанськосу острове 20 сентября. Власти повысили уровень угрозы до оранжевого. Перекрыто региональные дороги. Началась эвакуация людей с ограниченной подвижностью. Ранее подобное происходило в 1971 году.
Поток лавы с вулкана добрался до Атлантического океана. При контакте лавы с морской водой образуются токсичные облака. Эти испарения могут быть смертельно опасны, ведь можно отравится токсичными газами.