На Канарах усилилось извержения вулкана: прекратил работу аэропорт (видео)

Лава распространилась на 240 гектаров.

Испанский аэропорт Пальма на Канарах прекратил работу, ведь усилилось извержения вулкана Кумбре-Вьеха на острове.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Аэропорт не будет работать с субботы, 25 сентября. В течение какого периода времени аэропорт не будет принимать самолеты, точно не берутся сказать.

"Аэропорт Пальма не работает из-за накопления золы. Работы по очистке начались, но ситуация может измениться в любым момент", — говорится в сообщении оператора.

В свою очередь, эксперты заявляют, что вулкан Кумбре-Вьеха перешел в новую взрывную фазу. Зафиксирована самая высокая активность во второй половине дня пятницы, 24 сентября.

Между тем портал La Provincia сообщает, что лава распространилась на 240 гектаров. Разрушено около 400 домов. Власти решили эвакуировать население трех городов — Таджуйи, Таканде где Абахо и Таканде где Арриба. Свои дома покинули уже почти шесть тысяч жителей.

WATCH: A volcano erupted on the Spanish Canary Island of La Palma, sending lava shooting into the air and streaming in rivers https://t.co/zHtAdfwC82 pic.twitter.com/0WCaUE2Xen — Reuters (@Reuters) September 25, 2021

Напомним, вулкан проснулся на испанськосу острове 20 сентября. Власти повысили уровень угрозы до оранжевого. Перекрыто региональные дороги. Началась эвакуация людей с ограниченной подвижностью. Ранее подобное происходило в 1971 году.

Новости мира: на Ла-Пальме вулканическая лава уничтожила уже почти 2 сотни домов

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