На каркасе новогодней елки в Тбилиси появился украинский флаг: фото

Верхняя часть этой конструкции "одета" в искусственные ветви, а на нижней — "украшения" митингующих.

После попытки городских властей в Тбилиси установить новогоднюю елку рядом с зданием парламента, чтобы помешать митингующим собираться на площади, эта конструкция превратилась в новый символ протестов — так же, как "йолка" Януковича на украинском Евромайдане. Как в подтверждение этой преемственности, протестующие украсили ее украинским флагом.

О том, как используют конструкцию новогодней елки в протесте против отказа правительства против евроинтеграции в столице Грузии, сообщает Sova.

Рядом с флагом Украины протестующие вывесили свой грузинский флаг, а также знамена Евросоюза и США.

Новогоднюю елку по проспекту Руставели начали устанавливать в ночь на воскресенье, когда возле парламента не стояли участники акции протеста. Однако завершить эти работы не удалось.

Участники акции протеста снова собрались и принесли в грузинскую "йолку" и начали клеить на нее фото избитых участников акций протеста и журналистов.

Теперь верхняя часть этой конструкции "одета" в искусственные ветви, а на нижней — "украшения" митингующих.

Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что новогодняя елка обязательно будет приведена в надлежащий вид.

Протесты в столице Грузии продолжаются.

Напомним, грузинские власти пытаются запугать граждан так называемым "украинским сценарием". Премьер-министр страны от пророссийской партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе называет происходящее в Тбилиси "попыткой устроить "Майдан".

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