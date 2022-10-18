На Керченском мосту значительно усилили проверку автомобилей и пассажиров: "Как в аэропорту"

Грузы, которые невозможно проверить полностью, провозят в сопровождении российской госинспекции.

Россияне значительно усилили меры проверки на Крымском мосту. Вещи пассажиров и груз авто проверяют очень тщательно, "как в аэропорту".

Об этом сообщил "депутат" оккупационной Госдумы от Крыма Леонид Бабашов в комментарии Daily Storm.

"Все автомобили и пассажиры на Крымском мосту осматриваются, как в аэропорту. Пассажиры с вещами выходят из транспортных средств и проходят через рамки", – рассказал он.

Бабашов отметил, что грузы, которые невозможно проверить полностью, провозят в сопровождении госавтоинспекции. Речь идет, в частности, о топливе, битуме, полиэтиленовых рулонах.

"Их передвижение по направлению к новым территориям происходит по три-четыре колонны в день", — отметил оккупант.

По словам Бабашова, досмотр легковых автомобилей происходит в несколько этапов. Особое внимание уделяется проверке авто с иностранными номерами. Бабашов говорит, что досмотры машин проводятся "с учетом опыта такой работы в аэропортах".

Взрыв на Крымском мосту

В субботу, 8 октября, около 6 часов утра на Крымском мосту раздался взрыв. Впоследствии СМИ РФ сообщили о пяти погибших.

Президент России Владимир Путин назвал взрывы на Крымском мосту "терактом" и обвинил во всем Украину.

В свою очередь, в Минобороны Украины подтвердили, что после взрыва на Крымском мосту российские захватчики на юге не могут получить необходимое обеспечение.

В результате оккупанты вынуждены увеличивать материально-технические поставки через Мариуполь.

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