На Кипре бушует самый масштабный за несколько десятилетий лесной пожар: погибли люди (шокирующие фото)

На Кипре бушует самый масштабный за несколько десятилетий лесной пожар: погибли люди (шокирующие фото)

По подозрению в организации пожара арестовали и содержат под стражей 67-летнего фермера.

Пожар начался около села Аракапас 3 июля и быстро распространился из-за сильного ветра и чрезвычайной жары, которая охватила средиземноморское островное государство. По меньшей мере восемь горных сел в предгорье горного массива Троодос пришлось эвакуировать.

Об этом в понедельник, 5 июля, пишет "Радио Свобода".

Огонь охватил южный Кипр в течение выходных, приведя к гибели по меньшей мере четырех человек и уничтожив десятки домов, сады и сосновые леса, прежде чем 4 июля пожарные смогли его обуздать.

Отмечается, что по подозрению в организации пожара арестовали и содержат под стражей 67-летнего фермера. Полиция сообщила, что очевидец видел, как он выезжал из села Аракапас на своей машине в то время, когда там начался пожар. Мужчина обвинения отрицает.

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В свою очередь министр внутренних дел Никос Нурис заявил, что останки четырех погибших людей были найдены возле села Оду на южной оконечности горного массива. Правительство Египта заявило, что это египтяне-работники фермерских хозяйств.

Также Нурис описал пожар как "самый разрушительный" пожар со времени создания Республики Кипр в 1960 году.

Президент Никос Анастасиадес назвал пожар "беспрецедентной трагедией" и наиболее масштабным таким случаем с 1974 года, когда война разделила остров по этническим признакам после того, как Турция оккупировала его северную треть.

Ближе к вечеру 4 июля правительство сообщило о локализации пожара благодаря "эффективным сбросам воды греческой и израильской авиацией".

По словам пресс-секретаря правительства, пожарные бригады оставаться в состоянии готовности, чтобы предотвратить возможное повторное возгорание.

Напомним, что количество лесных пожаров в Канаде, вызванных аномальной жарой, за последние сутки выросло с 136 до 180. В тушении огня задействованы более трех тысяч человек, авиация и спецтехника. В регион прибудут 350 солдат и офицеров Вооруженных сил Канады для помощи в ликвидации пожаров. Площадь возгорания превышает 79 тысяч га. Жителей более 1,3 тыс. домов будут эвакуировать, более тысячи человек может ожидать та же участь.

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