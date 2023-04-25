На Кипре из гостиниц выселят 3000 украинских беженцев: какая причина

Украинцев выселяют в преддверии начала курортного сезона на Кипре.

Около 3000 беженцев из Украины, живущих в гостиницах на Кипре, начнут выселять с 31 мая, накануне курортного сезона. Такие действия предусмотрены решением, принятым в феврале прошлого года.

Об этом пишет Alphanews.live.

Украинские беженцы, прибывающие на Кипр с 1 марта 2023 года, могут проживать в гостиницах до шести месяцев.

После выселения из гостиниц украинцы могут обратиться в Службу управления льготами заместителя министра социального обеспечения и подать заявление на субсидию для аренды жилья.

Также украинцев уже проинформировали об их праве обратиться в службы занятости и получить работу. По инициативе замминистра туризма запланирована встреча с работодателями туристической отрасли, чтобы обсудить трудоустройство украинцев.

Гостиницы, которые будут продолжать принимать беженцев из Украины после 1 июня, будут отбираться через тендер, объявленный Министерством туризма.

Напомним, в Чехии будут штрафовать водителей из Украины.

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