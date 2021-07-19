На Кипре начались массовые протесты из-за COVID-паспортов: почему люди не хотят прививаться

На Кипре начались массовые протесты из-за COVID-паспортов: почему люди не хотят прививаться

Во дворец президента в Никосии вышли несколько тысяч человек.

На Кипре протестуют против паспортов вакцинации от коронавируса.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 19 июля.

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Ко дворцу президента в Никосии вышли несколько тысяч человек. Также они пикетировали здание местного телевидения и подожгли под офисом несколько служебных автомобилей.

Люди возмущены введением на Кипре паспортов вакцинации от COVID-19. С прошлой недели без них нельзя посетить практически ни одно общественное место. В частности, супермаркеты, торговые центры, рестораны и ночные клубы. Противники таких мер считают это нарушением прав человека и принудительной вакцинацией. В свою очередь, власти называют заботой о здоровье.

Новости мира: киприоты протестуют против паспортов вакцинации

Как сообщалось, во Франции в субботу, 17 июля, более 100 тысяч человек вышли на протесты против последних решений правительства, связанных с вакцинацией населения от коронавируса и сдерживанием распространения COVID-штамма "Дельта". В частности, речь идет рпро ишення правительства по обязательной вакцинации всех медицинских работников и вымогательства так называемого "health pass", то есть свидетельства о вакцинации, отрицательный тест или наличие антител после выздоровления от коронавируса.

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