На Кипре обнаружили новую мутацию коронавируса под названием "Дельтакрон": чем она опасна

На Кипре обнаружили новую мутацию коронавируса под названием "Дельтакрон": чем она опасна

Из 25 пациентов, у которых обнаружили новую мутацию, 11 были госпитализированы.

На Кипре была обнаружена новая мутация коронавируса под названием "Дельтакрон".

Об этом сообщает CNN.

Он был идентифицирован в образцах положительных случаев из одной кипрской общины. Его обнаружила команда профессора кафедры биологических наук Университета Кипра, доктора Леонтия Кострикис.

Штаммы имеют генетический фон мутации "Дельта", но есть и признаки "Омикрона", отличающегося от других штаммов, поскольку его геном имеет 30 различных вариантов.

"Есть международный интерес", – сказал ученый.

NIAID-RML via AP

Он пояснил, что из 25 пациентов, у которых обнаружили новую мутацию, 11 были госпитализированы. Частота новой мутации была выше у стационарных пациентов, чем у амбулаторных.

"Ходили слухи, что о такой мутации сообщалось, но она не была обнаружена ни в одной стране", — добавил ученый о "Дельтакроне".

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По его словам, рано говорить, перевесит ли он "Омикрон" и "Дельту", хотя согласно его собственному анализу, он считает, что новая мутация может вытеснить "Омикрон".

Напомним, что ранее Кипр ввел жесткие ограничения для невакцинированных людей: туристам придется солидно доплачивать.

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