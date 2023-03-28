На Кипре посадили за решетку украинку, с ножом напавшую на митинг россиян

Россияне собрались на празднование дня своего флага. В руках они держали триколоры и советские красные знамена.

На Кипре суд отправил на полгода за решетку 55-летнюю украинку, которая угрожала россиянам ножом.

Об этом пишет The Cyprus Times.

Тогда около 20 россиян собрались на празднование дня своего флага. В руках они держали триколоры и советские красные знамена. Это возмутило украинку, потому что ее брат погиб на фронте.

Киев expat in Kyprus tries к стаду, что говорится о flag day celebration day и выразил поддержку России. pic.twitter.com/SQB5zXu0AZ — Ghost (@mdfzeh) August 23, 2022

Что говорит украинка

Украинка Ирина Кривоус в комментарии Cyprus Daily рассказывала, что была дома, когда услышала шум за окном и увидела, что собирается пророссийский митинг. Женщина возмутилась и выбежала на улицу.

"Услышала шум за окном, выглянула и удивилась. Там начинался пророссийский митинг или сборище, даже не знаю, как правильно его назвать. Я была возмущена и поражена до глубины души цинизмом этих людей. Я словно заново пережила гибель брата от рук таких раш**тов, как собравшиеся возле моего дома", — вспоминала Ирина.

Женщина отрицала утверждение кипрских СМИ, что среди российских митингующих якобы были дети.

"Я хотела остановить происходящее, я хотела задать им вопрос, как им не стыдно сейчас, когда Россия напала на Украину, сейчас, когда Россия грабит, насилует и убивает украинцев, поддерживать этот ужас. Как можно поддерживать войну и насилие? Как можно поддерживать этот режим? Все пророссийские митинги – это глумление над невинными жертвами российской агрессии, над украинцами.Это плевок в лицо всему цивилизованному миру, безнравственно! Это издевательство, наконец!

Более того, я давно знаю, что некоторые из присутствующих – это махровые раш**ты, садисты, они склоняются перед Путиным и радуются смертям граждан Украины. Зверство. Ну, ладно бы радовались тихонько, но публично! Это как? Я хотела остановить это! Призвать их к совести", — возмущалась женщина.

Также она объяснила, почему у нее был нож.

"Дома я все время занимаюсь хозяйством, работаю на кухне. Чем у меня в руках постоянно, поэтому не заметила, как выбежала из дома вместе с ним. Я была возмущена и поражена до глубины души цинизмом этих людей. Я словно заново пережила гибель брата от рук таких раш**тов, как собравшиеся возле моего дома. Я выскочила в состоянии аффекта, после потери близкого человека меня можно понять", — объясняет украинка.

Ее брат Олег погиб на фронте 26 июня в прошлом году. Мужчина не дожил месяц до 52 лет. Он получил ранение головы.

После инцидента женщину сразу задержали. Ее обвинили в посягательстве на здоровье, хранении оружия и нарушении общественного порядка и отпустили под личную поруку в размере двух тысяч евро. Украинка не признала себя виновной по обвинениям.

Окружной суд Ларнаки приговорил 55-летнюю женщину к тюремному заключению на полгода.

Ранее сообщалось, что Кипр "торгуется" с США по поставке Украине оружия советского образца. Власти страны заявили, что готовы передать Украине советские танки, но при одном условии.

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