На Кипре пытались похитить экс-министра энергетики Украины — СМИ

Полиция / © Pixabay

Бывший министр энергетики Украины Владимир Демчишин, который находится в розыске, вероятно, стал жертвой попытки похищения в городе Ларнаке на Кипре.

По информации Cyprus Times, речь идет о 51-летнем мужчине, который десять лет назад занимал должность министра энергетики страны.

Известно, что в это время (с декабря 2014 по апрель 2016 года) министром энергетики и угольной промышленности Украины был Владимир Демчишин, 1974 года рождения.

В ноябре 2021 года Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований сообщили Владимиру Демчишину о подозрении в содействии террористам.

Демчишина обвиняют в том, что в 2014-15 годах он назначил руководителями госпредприятий на оккупированных территориях представителей террористических организаций «ДНР» и «ЛНР» и заставил руководителей государственной энергогенерирующей компании заключить с ними соглашения, в частности о поставках угля на общую сумму более 3 млрд.грн.

По данным ГБР, Демчишин скрывается от украинского правосудия за рубежом. В январе 2022 года он был объявлен в международный розыск.

О попытке похищения кипрским полицейским сообщил сам потерпевший, фамилию которого местные СМИ не называют.

По его словам, 20 ноября он находился дома вместе с 36-летней женщиной и 72-летним мужчиной. Они заметили, что рядом с домом припаркован коммерческий автомобиль, в котором находилось три человека.

Когда они подошли к автомобилю, чтобы проверить его, на них якобы напали трое неизвестных лиц, лица которых были закрыты хирургическими масками.

После сопротивления нападавшие скрылись, оставив автомобиль на месте происшествия.

Правоохранители установили, что номерные знаки на коммерческом автомобиле принадлежат другому транспортному средству, а внутри был найден и изъят пистолет с пустым магазином.

Полиция Ларнаки разыскивает нападавших.

В результате нападения 51-летний украинец и его 72-летний товарищ получили легкие телесные повреждения.

Напомним, недавно в Украине НАБУ разоблачило масштабную коррупционную схему в энергетике. В состав группировки входили бывший советник министра энергетики Игорь Миронюк, исполнительный директор по безопасности «Энергоатома» Дмитрий Басов, бизнесмен Тимур Миндич и министр юстиции Герман Галущенко.