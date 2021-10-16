На Кипре установили памятник картошке — туристы массово едут туда, потому что он напоминает им мужской половой орган

На Кипре установили памятник картошке — туристы массово едут туда, потому что он напоминает им мужской половой орган

На строительство 5-метрового памятника потратили 8 тысяч евро.

Новый памятник прославил крошечное село на весь Кипр. 5-метровая картофелина, которую установили на въезде в Ксилофаг, напомнила многим мужской половой орган.

Об этом 16 октября говорится в сюжете ТСН.19:30.

Шум в социальных сетях привел к небывалому нашествию туристов, которым хочется сфотографироваться с гигантской картофелем.

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Сельский голова гостям рад, но всех, кто думает о картофеле что-то не то, назвал болезненными извращенцами. Ведь действительно, сорт "Спунта", который массово выращивают в поселке, выглядит именно так, как изобразил скульптор.

"Это какие-то извращенцы только могут так думать о виде нашего картофеля. Нам безразлично к чужому больному воображению. Я уважаю все взгляды, но меня не беспокоит, что они думают", — сказал глава поселка Ксилофаг Джордж Тасо.

Обошелся памятник местному бюджету в 8 тысяч евро.

Новости мира: на Кипре установили 5-метровый памятник картофелине

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