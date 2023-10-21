На Кипре возле посольства Израиля раздался взрыв – что известно

На Кипре утром 21 октября раздался взрыв возле посольства Израиля – вероятно, сдетонировало взрывное устройство.

Об этом пишет издание Cyprus Mail.

Взрыв раздался утром в субботу в городе Никосия. Полиция задержала четырех мужчин от 17 до 21 года. По предварительным данным, все четверо прибыли на Кипр из Сирии.

Возле места взрыва также обнаружили автомобиль подозреваемых, внутри машины нашли два ножа и молоток. 21-летний владелец авто задержан за хранение оружия.

Как пишет СМИ, взрывное устройство с пиротехническим материалом было не очень мощным. Оно сдетонировало в 30 мерах от входа в посольство Израиля. В результате инцидента никто не пострадал.

Напомним, Байден назвал страну, из-за которой на самом деле произошло нападение ХАМАСа на Израиль.

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