На Кипре завершился второй тур президентских выборов: кто стал новым лидером страны

За него проголосовали чуть больше половины избирателей во втором туре.

В воскресенье, 12 февраля, на Кипре прошел второй тур президентских выборов. В нем победил бывший глава МИД страны, консерватор Никос Христодолидис. Он получил 51,9% голосов избирателей. Явка составила 72,2%.

Об этом сообщает Euronews.

Соперником Христодулидиса был бывший постпред Кипра при ООН Андреас Мавроянис, поддерживаемый левыми силами. Он признал свое поражение. 49-летний новоиспеченный президент будет занимать высшую государственную должность в течение следующих пяти лет и станет восьмым президентом Кипра.

Христодолидис выдвигался в президенты в качестве независимого кандидата, заручившись поддержкой центристских и проэллинских Демократической партии, Движения за социал-демократию, партии "Демократический фронт" и движения "Солидарность".

Ранее мы сообщали, что Кипр заморозил банковские вложения россиян на сумму 105 миллионов евро, попавших под санкции из-за вторжения России в Украину. Но имена этих граждан РФ в Министерстве финансов Кипра не раскрывают.

Также ТСН.ua информировал, что весной прошлого года правительство США просило Кипр предоставить Украине советскую технику со своего запаса, в том числе и танки Т-80У. Кипр заявил, что согласен на поставки, но высказал желание получить танки Leopard 2.

Кипр отменил бесплатные визы для россиян

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