На «китайской Зоне 51» заметили таинственное оружие: в США уже бьют тревогу (фото)

Флаг Китая / © Associated Press

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На секретной авиабазе Малан в китайском Синьцзяне, сравниваемой с американской Зоной 51, заметили новые экспериментальные самолеты и беспилотники. Эксперты предупреждают, что Китай уже может опережать США в разработке части стелс-систем нового поколения.

Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на исследователя китайской военной авиации Андреаса Руппрехта.

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Одной из самых загадочных разработок стал большой двухмоторный беспилотник WZ-X, который был замечен на спутниковых снимках базы Малан. По оценкам экспертов, аппарат может использоваться для продолжительной высотной разведки и наблюдения.

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Его дальность полета оценивают примерно в 12 тысяч миль, а рабочую высоту – более 60 тысяч футов. По габаритам WZ-X может быть сопоставим с американским стелс-бомбардировщиком B-2.

Стелс беспилотник WZ-X. / © Фото из открытых источников

Особую обеспокоенность Руппрехта вызывает то, что китайские системы уже проходят летные испытания, тогда как часть американских аналогов пока остается на стадии разработки.

"У Китая уже по меньшей мере шесть летательных аппаратов для совместных боевых действий находятся на стадии испытаний", - отметил эксперт.

По его словам, по меньшей мере два китайских проекта значительно больше и тяжелее американских аналогов, имеют более мощные двигатели и потенциально могут нести большее вооружение и сенсоров.

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Кроме WZ-X на базе Малан испытывают боевой беспилотник GJ-X. В отличие от разведывательного аппарата он должен быть вооружен и потенциально может работать как беспилотный «ведомый» вместе с китайской боевой авиацией.

Стелс беспилотник WZ-X. / © Фото из открытых источников

Китай также расширяет испытания на других полигонах, в частности, в Лоп-Нуре, Динсине, Яньляне и Цанчжоу. Там, по словам Руппрехта, проверяют современные истребители и прототипы боевых беспилотников.

На этом фоне эксперт скептически оценил заявления американских оборонных компаний о технологическом лидерстве США.

В частности, Lockheed Martin недавно представила беспилотный стелс-дрон Vectis, который должен действовать вместе с пилотируемыми самолетами. Однако пока продемонстрировали только полноразмерный макет, а первый прототип ожидается к концу 2027 года.

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Руппрехт подчеркнул, что пока нет признаков неизбежного большого военного конфликта. В то же время скорость развития китайских военных технологий, по его мнению, уже представляет серьезный вызов для США и их союзников.

«Нас, безусловно, должно беспокоить то, что там испытывают», — подытожил он.

Ранее The Telegraph сообщал, что китайская государственная компания замаскировано экспортировала в Россию десятки тонн химических веществ для производства углеродного волокна. Эти материалы используются для изготовления дальнобойных дронов-камикадзе, которыми Россия атакует Украину.

По данным издания, компоненты снабжали компании, связанной с крупнейшим российским производителем энергии, занимающейся изготовлением беспилотников «Герань».

Схему скрытого снабжения раскрывают внутренние российские документы, которые The Telegraph получило и проанализировало в рамках совместного расследования с Politico.

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