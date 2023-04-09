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На кладбище в Польше женщина услышала мольбы о помощи из могилы: драматическая спасательная операция

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
37к
Время на прочтение
1 мин
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На кладбище в Польше женщина услышала мольбы о помощи из могилы: драматическая спасательная операция

Городской штаб Государственной пожарной охраны в Люблине

Женщина пришла навестить могилы родственников, как вдруг услышала крик.

На одном из кладбищ в польском Люблине женщина услышала мольбу о помощи, которая доносилась из могилы. Так началась драматическая акция спасения 60-летнего мужчины.

Об этом пишет издание Lublin.se.pl.

Женщина пришла навестить могилы родственников. Вдруг она услышала крик, звучавший из открытой могилы. В яме был окровавленный мужчина. Он лежал на глубине около пяти метров, у него была травма ноги.

Городской штаб Государственной пожарной охраны в Люблине / ©
Городской штаб Государственной пожарной охраны в Люблине

Как оказалось, 60-летний мужчина посещал могилу матери, облокотился на треснувшую бетонную плиту и упал в могилу. Сверху на него упали бетонные обломки плиты.

Спасатели спустились в яму, перевязали рану и вытащили пострадавшего на поверхность. Через несколько минут его передали медикам.

Городской штаб Государственной пожарной охраны в Люблине / ©
Городской штаб Государственной пожарной охраны в Люблине

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Дата публикации
Просмотры
37к
Поделиться:
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