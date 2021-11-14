На климатическом саммите ООН приняли новое соглашение и впервые обязали сократить использование угля

Таким образом, участники конференции хотят приостановить глобальное потепление.

На Климатической конференции ООН в шотландском Глазго было принято новое соглашение. Документ направлен на уменьшение выбросов вредных веществ в атмосферу до 2030 года и ограничение глобального потепления на 1,5°C по сравнению с доиндустриальным уровнем, передает "Радио Свобода".

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Участники саммита не поддержали поэтапный отказ от угля, который был внесен в предыдущие проекты переговоров, а лишь согласились на "постепенное сокращение" использования этого энергоресурса.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал договоренности о климате недостаточными, но признал, что итоги конференции – это компромисс, учитывающий интересы и противоречия стран-участниц.

Как пишет BBC, в рамках соглашения страны обязались встретиться в следующем году, чтобы пообещать дальнейшее значительное сокращение выбросов углерода, чтобы достичь цели в 1,5°C. Текущие обещания, если они будут исполнены, должны ограничить глобальное потепление до 2,4°C.

По словам ученых, если глобальная температура повысится более чем на 1,5°С, то Земля, вероятно, испытает серьезные последствия, такие как влияние сильной жары на миллионы людей.

К слову, на уголь ежегодно приходится около 40% выбросов CO2, поэтому этот энергетический ресурс является центральным элементом усилий для достижения целевого показателя в 1,5°C.

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