На кого направлена ложь Путина о "поддержке" суверенитета всех государств: ответ аналитиков

Президент РФ Владимир Путин ложно заявил, что Россия поддерживает "безусловное равенство" и "суверенитет" всех государств. Это противоречит официальной позиции России по ее войне в Украине и ее более широким имперским амбициям.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Путин заявил, что Россия исключает "неоколониальные амбиции, двойные стандарты, а также силовое давление, диктат и шантаж как средства достижения внешнеполитических и внешнеэкономических целей".

Однако, как указывают в ISW, российские чиновники регулярно отрицают суверенитет Украины и отказываются относиться к ней как к равной.

"Кремль отвергает украинскую государственность и нацию путем включения Украины в идеологическую и географическую концепцию "русского мира", которая включает всех русскоязычных и "носителей русской истории и культуры" как "соотечественников". Российские официальные лица регулярно оправдывают полномасштабное вторжение в Украину тем, что Россия стремится защитить своих "соотечественников" за границей, снова отвергая суверенитет Украины", — говорится в отчете.

Россия также продолжает тривиализировать суверенитет других постсоветских стран и создает информационные условия для эскалации напряженности в странах Балтии и Молдовы под предлогом защиты своих "соотечественников" за границей.

Аналитики считают, что лживые заявления Путина о том, что Россия уважает "равенство" и "суверенитет", скорее всего, направлены на задабривание государств, которые Кремль хочет вовлечь в свою более широкую сферу влияния, так же, как он изначально намеревался сделать это с Украиной перед начальным вторжением 2014 года.

Ранее глава Военного комитета альянса голландский адмирал Роб Бауэр заявил, что близится "эпоха войн". Он призвал страны-члены "сосредоточиться на эффективности" и "военной трансформации".

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