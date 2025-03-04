На кого переключится Россия после войны в Украине: данные разведки

В заявлении указано, что окончание войны в Украине "повысит способность России вести вражескую деятельность в других частях Европы".

После войны против Украины Россия перераспределит свои ресурсы и впоследствии переключит свое внимание на Финляндию и другие части Европы.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на ежегодный отчет финской разведки.

В докладе финской службы безопасности и разведки Supo говорится, что окончание войны в Украине "повысит способность России вести вражескую деятельность в других частях Европы". Это также "увеличит угрозу Финляндии".

Финская служба безопасности также отметила, что много стран, среди которых и Россия, начали активнее использовать прокси-сервера для своей разведки и более широких кампаний влияния. В частности, речь идет о попытках "подорвать поддержку Украины со стороны Запада".

Также читайте Когда Россия будет готова к крупномасштабной войне в Европе – разведка Дании

"Одним из примеров этого являются диверсионные операции в Европе, связанные с российской военной разведкой ГРУ. Используя посредников, Россия стремится замести следы. Цель российских диверсионных операций — повлиять на общественное мнение и чувство общественной безопасности, а также перегрузить власть в странах-мишенях. Главная цель сейчас – подорвать поддержку Украины со стороны Запада", – говорится в докладе финской разведки.

Директор Supo Юха Мартелиус подчеркнул, что Финляндия должна быть готова к росту российского влияния как граничащая с РФ страна и как государство на Балтийском море.

Напомним, в январе на дне Финского залива нашли и подняли из глубины якорь танкера Eagle S теневого флота России, подозреваемого в перерезке подводных кабелей.

А в феврале в Балтийском море у шведского острова Готланд был оборван подводный кабель, соединяющий Финляндию с Германией.