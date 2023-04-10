"На колени. Целуй землю, тв*рь. Ты — русский!: в России воспитательница перепутала садик с концлагерем (видео)

Все это действие происходило на глазах других детей.

В одном из садиков России воспитательница набросилась на мальчика. Расстроенная женщина кричала, чтобы ребенок "целовал кормящую землю". Так она "приучала" мальчика любить Россию, потому что "он вырос на русской земле".

Видео распространяется в телеграмм-каналах.

"На меня смотри. На колени встал. Я сказала. На колени встал. На колени", — кричит она и в этот момент толкает мальчика, который падает на землю, и продолжает "воспитание": "На колени, паскуда, и землю целовать. Целуй землю, которая тебя кормит. Целуй землю, мразь. Эта тварь ненавидит Россию. Ты — русский. Ты вырос на русской земле ", — продолжает кричать, давя ребенка к земли.

Все это действие происходило на глазах других детей.

Что стало причиной такого неадекватного поведения воспитательницы – неизвестно.

Напомним, в детском саду в Житомире произошел скандал. Ребенок чуть не сломил руку, родители ищут виновных среди воспитателей.

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