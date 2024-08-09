На концерте Тейлор Свифт готовили массовый теракт: задержаны подозреваемые

В Вене задержан 18-летний гражданин Ирака в связи с расследованием подготовки теракта на концерте американской певицы и ЛГБТ-активистки Тейлор Свифт. Ранее были задержаны еще три человека, среди которых — главный подозреваемый, 19-летний австриец с северомакедонскими корнями.

Об этом сообщил в пятницу, 9 августа, министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер, передает Reuters.

По словам министра, подозреваемый иракец присягнул на верность джихадистской группировке "Исламское государство" (ИГ) 6 августа, но остается непонятным, имел ли он непосредственную связь с запланированной атакой.

Главный подозреваемый, который также присягнул на верность ИГ, планировал смертельное нападение среди примерно 20 000 поклонников Тейлор Свифт, которые должны были собраться на венском стадионе Эрнста Хаппеля. Для обеспечения безопасности пришлось отменить все три концерта.

По подозрению в подготовке теракта задержаны еще двое австрийских юношей в возрасте 17 и 15 лет. Старший из юношей получил работу в компании, оказывавшей услуги на стадионе, он уже был известен властям из-за своих радикальных взглядов.

Австрийские власти получили информацию об угрозе теракта на концерте Свифт от американской разведки. Она была обнаружена благодаря мониторингу приложений обмена мгновенными сообщениями, которые подозреваемые использовали для общения.

"Сотрудничество с иностранными партнерами и службами важно и взаимно. Это позволило предотвратить трагедию в Вене", — заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер.

Напомним, ранее министр иностранных дел Израиля в письме к коллеге из Франции Стефану Сежурне сообщил, что во время проведения Олимпиады существует угроза теракта.

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