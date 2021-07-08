На конкурсе "Мисс Мексика" произошла вспышка коронавируса: организаторы попросили участниц молчать

Организаторов конкурса обвинили в попытках скрыть волну заражений.

Почти половина участниц конкурса "Мисс Мексика — 2021" заразилась коронавирусом. У девушек проявились симптомы болезни, однако организаторы попросили конкурсанток не жаловаться на недомогание и решили не отменять мероприятие, несмотря на вспышку COVID-19.

Как сообщает The Guardian, было проведено тестирование на наличие вируса, и у 15 из 32 участниц результат оказался положительным.

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Кроме того, заболел один из сотрудников. Департамент здравоохранения штата Чиуауа узнал о массовом заражении конкурсанток благодаря анонимному звонку. Представители ведомства обвинили организаторов "Мисс Мексика — 2021" в нежелании сотрудничать и попытках скрыть волну случаев заболевания.

Перед началом конкурса участницы посетили школу в Медном каньоне штата Чиуауа, где учатся тараумара — представители коренного народа страны. Девушки привезли детям школьные принадлежности и фотографировались вместе с учениками. За время этой поездки как минимум у 10 конкурсанток были симптомы коронавируса.

Reportan brote de covid en concurso Miss México 2021 https://t.co/wPmBRIukM5 — Oaxaca Digital (@Oaxaca_Digital) July 6, 2021

Напомним, когда Брюссель признает украинские "ковидные" паспорта и китайскую вакцину. С марта 2020 года из-за пандемии COVID-19 безвиз для украинцев остается де-факто заблокированным.

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