"На кону – будущее Европы и мира": главные заявления Ермака в рамках экономического форума в Давосе

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак выступил на открытии Russian War Crimes в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

В частности, во время выступления Ермак рассказал собравшимся несколько реальных историй жизни украинцев, пострадавших из-за российской агрессии. Это истории украинских детей.

Текст выступления был опубликован на сайте президента Украины.

Мир должен знать правду о войне

"В нашем доме, в Украине, – война. Ее принесли орды палачей, насильников и убийц в российской униформе. На вид они как люди. Да то, что они творят на нашей земле, лишает их права называться людьми. Их дом – это дом. зла.Это стоит говорить прямо и четко.Ибо именно так говорят правду.Военное преступление отныне — второе имя России.И смена названия когда-то Русского дома в Давосе — это не просто символично.Это справедливо.Это честно.Ибо на наглядных примерах показывает и его мировоззрение, и его вселенная", — отметил Ермак.

Геноцид украинского народа

"По состоянию на 21 мая есть еще 660 историй раненых и убитых детей, которые мы знаем. Точное количество детей, погибших и пострадавших в результате российского вторжения, установить невозможно. Ведь в Украине идет война. Но ни одна из этих историй не является историей о сопутствующих жертвах конфликта. Они все — о геноциде. Российские солдаты убивают украинцев, потому что они — украинцы. Российская армия разрушает Украину, потому что это — Украина. Именно в этом заключается цель и смысл этого вторжения", — рассказал руководитель ОП.

Насильственная депортация украинских детей в РФ

Как сообщил Ермак, по данным российских источников, по состоянию на 21 мая государство-террорист депортировало на свою территорию более 232 тысяч детей. Более двух тысяч из них либо сироты, либо разлучены с родителями.

"Между тем, российский парламент готовится к упрощению процедуры усыновления российскими гражданами украинских детей. Это не о гуманизме. Это о безумии ненависти и уничтожении под лозунгами гуманизма", — подчеркнул глава Офиса президента.

Давос – место силы

"Здесь уже полвека творится новый мир. Если бы мне выпала честь составить лозунг Давосского форума, я бы предложил "Уважение. Синергия. Содружество". Но сегодня новый мир рождается в Украине. Мы защищаемся от разрушительной и безжалостной силы. От империи, для которой геноцид и преступления против человечности – это рутина, а не табу. Но мы боремся не только за себя. На кону – будущее Европы и мира. Ради будущего зло должно быть остановлено. Безнаказанное оно всегда возвращается", — отметил он.

Напомним, в понедельник, 23 мая президент Украины Владимир Зеленский выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе. В своей речи глава государства говорил о санкциях, о ситуации в стране, о стране-агрессорке. Кстати, экономический форум впервые за 35 лет прошел без участия представителей России.

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