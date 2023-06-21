На корме — огромная буква Z: в Дубае заметили яхту беглого украинского олигарха Жеваго

Украинские журналисты установили, что яхта беглого украинского олигарха Константина Жеваго с огромными буквами Z на бортах и корме находится на стоянке в Дубае, что в Объединенных Арабских Эмиратах.

Об этом пишут журналисты NV.

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В пресс-службе Жеваго объяснили, что 65-метровая яхта олигарха в Дубае "является частью инвестиционного портфеля, владельцами которого являются господин Жеваго и члены его семьи". И добавили, что она — на плановом техническом обслуживании в соответствии со стандартами и требованиями Международной морской организации (IMO), которое должно осуществляться каждые 3-5 лет.

Почему на яхте присутствует символ российского вторжения в Украину, то в пресс-службе заявляют, что название Z в соответствует первой букве английской транслитерации фамилии семьи Жеваго (Zhevago). Олигарх не собирается ее менять.

"Так случайно случилось, что Путин со своими военными извергами, которые совершают агрессию против Украины, нарисовали букву Z на военной технике. Но это не значит, что Константин Жеваго, как и все человечество, должен переименовывать все, что они имеют общего с этой буквой, включая фамилии, начинающиеся на эту букву, а сама Z – исчезнуть из алфавитов народов всего мира", – говорится. в сообщении.

Напомним, во Франции суд в третий раз перенес рассмотрение дела беглого украинского олигарха Жеваго.

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