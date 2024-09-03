На космическом корабле NASA появился странный звук: никто не знает, откуда он взялся (аудио)

Астронавт NASA Барри Уилмор услышал непонятный шум на борту аварийного корабля Starliner, из-за поломки которого экипаж не может вернуться на Землю.

На борту космического корабля NASA Boeing Starliner, который вместе с астронавтами застрял на орбите и сейчас состыкован с Международной космической станцией, услышали звуковую пульсацию, похожую на сигнал сонара. Астронавт Барри Уилмор сообщил о происходящем центру управления полетами, но специалисты NASA пока не смогли объяснить природу сигнала.

Об этом пишет The Guardian.

Из-за неполадок на Starliner астронавты Барри Уилмор и Сунита Уильямс, в июне улетевшие в космос на восемь дней, застряли на орбите на 8 месяцев.

Барри Уилмор сообщил центру управления полетами, что он не может выяснить, откуда исходит звук, слышный в динамике на МКС. Он поднес свой микрофон к динамику, чтобы диспетчеры на Земле могли услышать пульсирующий сигнал.

Специалисты NASA ищут источник и причину странного звука. По предварительной версии, шум от космического корабля Starliner может быть петлей обратной связи между МКС и кораблем.

Издание отмечает, что подобные странные звуки в космосе слышали и раньше. За всю историю существования МКС было несколько случаев, когда астронавты сообщали, что слышали нечто подобное. Но до сих пор окончательного объяснения этим явлениям найти не удалось.

Напомним, астронавты Барри Уилмор и Суни Уильямс, вынужденные оставаться на Международной космической станции из-за проблем с кораблем Boeing Starliner, вернутся на Землю только в феврале 2025 года. Сначала их космическая миссия должна была длиться всего восемь дней.

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