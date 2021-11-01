На космической капсуле компании Илона Маска сломался туалет: астронавтам придется терпеть до Земли

В NASA не сообщают, сколько времени продлится такое неудобное возвращение из МКС.

Во время возвращения с Международной космической станции на борту капсулы Crew Dragon, принадлежащей компании Илона Маска SpaceX, группа из четырех астронавтов не сможет воспользоваться туалетом.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на менеджера программы NASA Commercial Crew Стива Стича.

По его словам, астронавтам придется "полагаться на нижнее белье" в течение полета от МКС до Земли.

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В NASA не сообщают, сколько времени четырем астронавтам – американцам Шейну Кимбро и Меган Макартур, французу Томасу Песке из Европейского космического агентства и Акихико Хошиде из Японии – придется находиться на борту капсулы Crew Dragon с нерабочим туалетом. Пока из МКС вернулось всего два таких космических корабля с людьми на борту — первое путешествие длилось 19 часов, а второе — всего шесть.

Время будет зависеть от нескольких факторов, в том числе от того, как орбитальная динамика и погода повлияют на обратный рейс, но Стив Стич заверил, что NASA будет работать над тем, чтобы на этом рейсе минимизировать время от отстыковки до приземления.

Проблемы с туалетом космического аппарата обнаружили в прошлом месяце: трубка, которая перекачивает мочу в резервуар для хранения, отклеилась, что привело к протеканию.

Напомним, в Израиле условные астронавты провели три недели в условиях, приближенных к жизни на Марсе.

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