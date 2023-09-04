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На Красной площади появилось знамя Украины: в Москве девушка устроила единичный пикет

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
Просмотры
757
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На Красной площади появилось знамя Украины: в Москве девушка устроила единичный пикет

Единичный пикет в Москве. ФОТО: ОВД-Инфо LIVE

Девушка стояла одна посреди площади, прохожие не обращали на нее никакого внимания.

Россиянка устроила единичный протест из-за агрессии против Украины. Девушка вышла на Красную площадь с украинским флагом.

Об этом пишет российский телеграмм-канал ОВД-Инфо Live.

По их данным, девушку зовут Елена Кожевникова. Ее оперативно задержали российские силовики. Девушку повезли в отдел полиции по району Китай-город.

На фото видно, что никто не поддержал активистку. Она, обернувшись в украинский флаг, стояла одна посреди площади, прохожие просто мимо приходили. Они даже не поинтересовались, что происходит.

Как сообщалось ранее, 1 сентября под Москвой горел цех по производству электроники для ракет после налета БПЛА.

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Дата публикации
Просмотры
757
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