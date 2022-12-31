На Красной площади в Москве неизвестный пытался поджечь новогоднюю елку

В Москве неизвестный пытался поджечь главную новогоднюю елку России.
На Красной площади неизвестный подошел к новогодней елке с канистрой и бензином, облил и попытался ее поджечь.
Об этом пишет российское пропагандистское издание Известия.
Совершить задуманное мужчине не удалось, поскольку его сразу заметили и задержали правоохранители.
По словам свидетелей, место задержания оцепили до выяснения обстоятельств происшествия. В росСМИ говорят, что о мотивах поступка мужчины неизвестно.
Напомним, в Подольске, городе в Московской области России, семейная пара пенсионеров попыталась поджечь военкомат.
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