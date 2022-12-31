На Красной площади в Москве неизвестный пытался поджечь новогоднюю елку

На Красной площади неизвестный подошел к новогодней елке с канистрой и бензином, облил и попытался ее поджечь.

Об этом пишет российское пропагандистское издание Известия.

Совершить задуманное мужчине не удалось, поскольку его сразу заметили и задержали правоохранители.

По словам свидетелей, место задержания оцепили до выяснения обстоятельств происшествия. В росСМИ говорят, что о мотивах поступка мужчины неизвестно.

Напомним, в Подольске, городе в Московской области России, семейная пара пенсионеров попыталась поджечь военкомат.

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