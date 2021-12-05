На круизном лайнере у берегов США зафиксировали вспышку COVID-19 среди гостей и экипажа

На круизном лайнере у берегов США зафиксировали вспышку COVID-19 среди гостей и экипажа

По дороге лайнер останавливался в Белизе, Гондурасе и Мексике.

На круизном лайнере компании Norwegian, следующем к Новому Орлеану (штат Луизиана) в США, у 10 человек зафиксировали заражение коронавирусом.

Об этом сообщают Reuters и Associated Press со ссылкой на данные официальных лиц.

Всего на борту лайнера находятся более 3 тыс. человек. Коронавирус обнаружили среди экипажа и гостей судна.

Отмечается, что лайнер Norwegian Breakaway, американский оператор Norwegian Cruise Line Holdings Ltd, отправился в недельный круиз 28 ноября и сделал остановки в Белизе, Гондурасе и Мексике.

В заявлении отмечается, что экипаж соблюдал протоколы по карантину и изоляции с учетом обнаружения инфицированных. Перед высадкой в Новом Орлеане всех пассажиров обяжут сдать тест на коронавирус. Люди с положительным или уедут домой или будут вынуждены самоизолироваться.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

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