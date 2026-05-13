Круизный лайнер Ambition / © Getty Images

Круизный лайнер Ambition оказался на карантине в порту Бордо (Франция). После смерти 90-летнего пассажира и массового заражения норовирусом более 1700 человек заблокированы на борту судна.

Об этом сообщили BMF TV, AFP и The Guardian.

На круизном лайнере, который находится на причале в Бордо, на карантине оказались 1233 пассажира и 514 членов экипажа. Ограничения ввели после смерти 90-летнего пассажира на фоне вспышки гастроэнтерита.

По предварительным данным, около 50 человек имеют симптомы, характерные для норовируса, из-за чего к ситуации подключились французские службы здравоохранения.

На борту лайнера Ambition компании Ambassador Cruise Line, который отправился с Шетландских островов и прошел через Белфаст, Ливерпуль и Брест в Бордо, находятся преимущественно туристы из Великобритании и Ирландии. В дальнейшем судно должно продолжить маршрут в Испанию.

В компании подтвердили, что «некоторые пассажиры и члены экипажа на борту судна Ambition имели или имеют симптомы, характерные для желудочно-кишечных заболеваний» во время 14-дневного путешествия.

По информации СМИ, первые жалобы на симптомы желудочного вируса начали поступать после выхода лайнера из Ливерпуля. Сейчас на борту зафиксировано 49 активных случаев заболевания, что составляет менее 3% от общего количества людей на судне.

Оператор круиза заявил, что относится к ситуации «чрезвычайно серьезно» и уже применил «усиленные санитарные и профилактические протоколы».

Французские медицинские службы также «пригласили провести плановую проверку состояния здоровья и медицинских записей на корабле». Образцы для исследования направили в университетскую больницу Бордо, где анализ результатов продлится не менее шести часов.

Предварительно сообщается, что эта вспышка желудочно-кишечного заболевания не связана со случаями хантавируса, о которых активно сообщали на прошлой неделе.

Что известно о норовирусе

Норовирус — это очень заразный вирус, который вызывает острую кишечную инфекцию. Чаще всего он передается через загрязненную пищу, воду, грязные руки или контакт с больным человеком.

Основные симптомы норовируса:

тошнота;

рвота;

диарея;

боль в животе;

повышенная температура и слабость.

Обычно болезнь длится 1 — 3 дня, но может быть опасной для детей, пожилых людей и людей со слабым иммунитетом из-за риска обезвоживания.

К слову, в феврале массовое заражение норовирусом возникло в Верховной Раде Украины. Сначала причиной массового заболевания нардепов считали отравление в столовой парламента. Но впоследствии пресс-служба Аппарата ВР сообщила, что проверка пищеблока, воды и продуктов не выявила нарушений, зато ПЦР-тесты подтвердили распространение инфекции, которая передается бытовым и воздушно-капельным путем.

