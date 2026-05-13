На круизном лайнере — вспышка норовируса: первая смерть, более 1700 человек на карантине во Франции
Французские органы здравоохранения срочно вмешались в ситуацию на судне компании Ambassador Cruise Line. Из-за вспышки норовируса и гибели пассажира на корабле введен карантин.
Круизный лайнер Ambition оказался на карантине в порту Бордо (Франция). После смерти 90-летнего пассажира и массового заражения норовирусом более 1700 человек заблокированы на борту судна.
Об этом сообщили BMF TV, AFP и The Guardian.
На круизном лайнере, который находится на причале в Бордо, на карантине оказались 1233 пассажира и 514 членов экипажа. Ограничения ввели после смерти 90-летнего пассажира на фоне вспышки гастроэнтерита.
По предварительным данным, около 50 человек имеют симптомы, характерные для норовируса, из-за чего к ситуации подключились французские службы здравоохранения.
На борту лайнера Ambition компании Ambassador Cruise Line, который отправился с Шетландских островов и прошел через Белфаст, Ливерпуль и Брест в Бордо, находятся преимущественно туристы из Великобритании и Ирландии. В дальнейшем судно должно продолжить маршрут в Испанию.
В компании подтвердили, что «некоторые пассажиры и члены экипажа на борту судна Ambition имели или имеют симптомы, характерные для желудочно-кишечных заболеваний» во время 14-дневного путешествия.
По информации СМИ, первые жалобы на симптомы желудочного вируса начали поступать после выхода лайнера из Ливерпуля. Сейчас на борту зафиксировано 49 активных случаев заболевания, что составляет менее 3% от общего количества людей на судне.
Оператор круиза заявил, что относится к ситуации «чрезвычайно серьезно» и уже применил «усиленные санитарные и профилактические протоколы».
Французские медицинские службы также «пригласили провести плановую проверку состояния здоровья и медицинских записей на корабле». Образцы для исследования направили в университетскую больницу Бордо, где анализ результатов продлится не менее шести часов.
Предварительно сообщается, что эта вспышка желудочно-кишечного заболевания не связана со случаями хантавируса, о которых активно сообщали на прошлой неделе.
Что известно о норовирусе
Норовирус — это очень заразный вирус, который вызывает острую кишечную инфекцию. Чаще всего он передается через загрязненную пищу, воду, грязные руки или контакт с больным человеком.
Основные симптомы норовируса:
тошнота;
рвота;
диарея;
боль в животе;
повышенная температура и слабость.
Обычно болезнь длится 1 — 3 дня, но может быть опасной для детей, пожилых людей и людей со слабым иммунитетом из-за риска обезвоживания.
К слову, в феврале массовое заражение норовирусом возникло в Верховной Раде Украины. Сначала причиной массового заболевания нардепов считали отравление в столовой парламента. Но впоследствии пресс-служба Аппарата ВР сообщила, что проверка пищеблока, воды и продуктов не выявила нарушений, зато ПЦР-тесты подтвердили распространение инфекции, которая передается бытовым и воздушно-капельным путем.