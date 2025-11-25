- Дата публикации
На крышу дома в Молдове упал российский дрон с символом "Z" — детали (фото)
Российский БпЛА «Гербера» упал на дом охранника в Молдове.
В Молдове 25 ноября в населенном пункте Кухурештий де Жос, район Флорешть, упал беспилотник типа «Гербера». Дрон с рашистским символом «Z» приземлился на крышу дома местного охранника.
Об этом сообщила полиция Молдовы.
«Команда технико-взрывной службы полиции выехала на место происшествия. Люди были эвакуированы, а периметр изолирован полицейскими с Флорессом. Мы вернемся с подробностями», — говорится в сообщении.
Стоит отметить, что дрон «Гербера» — российский БпЛА, который является упрощенной и более дешевой версией иранского дрона-камикадзе Shahed-136.
Напомним, утром 25 ноября системы наблюдения Румынии и Молдовы зафиксировали несколько пролетов дронов над своей территорией.