ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
741
Время на прочтение
1 мин

На крышу дома в Молдове упал российский дрон с символом "Z" — детали (фото)

Российский БпЛА «Гербера» упал на дом охранника в Молдове.

Автор публикации
Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Российский дрон упал на дом в Молдове. Фото: полиция Молдовы

Российский дрон упал на дом в Молдове. Фото: полиция Молдовы

В Молдове 25 ноября в населенном пункте Кухурештий де Жос, район Флорешть, упал беспилотник типа «Гербера». Дрон с рашистским символом «Z» приземлился на крышу дома местного охранника.

Об этом сообщила полиция Молдовы.

«Команда технико-взрывной службы полиции выехала на место происшествия. Люди были эвакуированы, а периметр изолирован полицейскими с Флорессом. Мы вернемся с подробностями», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что дрон «Гербера» — российский БпЛА, который является упрощенной и более дешевой версией иранского дрона-камикадзе Shahed-136.

Напомним, утром 25 ноября системы наблюдения Румынии и Молдовы зафиксировали несколько пролетов дронов над своей территорией.

Дата публикации
Количество просмотров
741
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie