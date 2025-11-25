Российский дрон упал на дом в Молдове. Фото: полиция Молдовы

Реклама

В Молдове 25 ноября в населенном пункте Кухурештий де Жос, район Флорешть, упал беспилотник типа «Гербера». Дрон с рашистским символом «Z» приземлился на крышу дома местного охранника.

Об этом сообщила полиция Молдовы.

«Команда технико-взрывной службы полиции выехала на место происшествия. Люди были эвакуированы, а периметр изолирован полицейскими с Флорессом. Мы вернемся с подробностями», — говорится в сообщении.

Реклама

Стоит отметить, что дрон «Гербера» — российский БпЛА, который является упрощенной и более дешевой версией иранского дрона-камикадзе Shahed-136.

Напомним, утром 25 ноября системы наблюдения Румынии и Молдовы зафиксировали несколько пролетов дронов над своей территорией.