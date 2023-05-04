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На Кубани из-за "атаки безпилотника" загорелся резервуар нефтеперерабатывающего завода - "росСМИ"

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
79
Время на прочтение
1 мин
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На Кубани из-за "атаки безпилотника" загорелся резервуар нефтеперерабатывающего завода - "росСМИ"

Из-за атаки горит резервуар Ильского нефтеперерабатывающего завода / Фото: Про все - Черкассы

В России - новая "бавовна".

На Кубани якобы из-за "атаки беспилотника" загорелся резервуар Ильского нефтеперерабатывающего завода.

Об этом пишут пропагандистские "росСМИ" со ссылкой на экстренные службы.

Мониторинговые каналы подтверждают "прилет". 

© Google Maps
Фото: Google Maps

Других подробностей пока не озвучивают. 

Кремлевская "бавовна". 

Напомним, что ночью 3 мая в Сети появились кадры, когда над Кремлем вздымается дым. Перед этим, по словам жителей Москвы, раздались два мощных взрыва. В результате взрыва выключилась подсветка на стене и загорелся купол резиденции российского диктатора Владимира Путина.

В Кремле заявили об атаке украинскими дронами и пригрозили ответом. Спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что якобы Путина не было в Кремле в момент "атак беспилотников".

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Дата публикации
Просмотры
79
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