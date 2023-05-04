На Кубани из-за "атаки безпилотника" загорелся резервуар нефтеперерабатывающего завода - "росСМИ"

В России - новая "бавовна".
На Кубани якобы из-за "атаки беспилотника" загорелся резервуар Ильского нефтеперерабатывающего завода.
Об этом пишут пропагандистские "росСМИ" со ссылкой на экстренные службы.
Мониторинговые каналы подтверждают "прилет".
Других подробностей пока не озвучивают.
Кремлевская "бавовна".
Напомним, что ночью 3 мая в Сети появились кадры, когда над Кремлем вздымается дым. Перед этим, по словам жителей Москвы, раздались два мощных взрыва. В результате взрыва выключилась подсветка на стене и загорелся купол резиденции российского диктатора Владимира Путина.
В Кремле заявили об атаке украинскими дронами и пригрозили ответом. Спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что якобы Путина не было в Кремле в момент "атак беспилотников".
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