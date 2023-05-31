На Кубани произошли взрыв и пожар на территории НПЗ: российским властям мерещится атака "украинского безпилотника"

Пожар начался на Афипском НПЗ на Кубани.

Об этом сообщают российские пропагандистские «СМИ».

Пожар произошел на территории Афипского НПЗ на Кубани, предварительно, из-за попадания беспилотника, пострадавших нет, огонь локализован на 100 "квадратах", заявил местный губернатор Вениамин Кондратьев.

Предварительно, одна из установок по перегонке мазута начала полыхать после «прилета украинского беспилотника», - сообщает Mash.

Атака якобы произошла около 3 часов ночи. Горела одна из установок.

Прямо сейчас там работают оперслужбы — ликвидируют огонь. Уже локализовали около 100 квадратных метров. Пострадавших нет.

Потом пожар был ликвидирован.

На Афипском НПЗ в Краснодарском крае произошел мощный взрыв. / Фото: из соцсетей

В соцсетях публикуют предположительные кадры момента взрыва.

"Бавовна" на Белгородщине

Напомним, что 14 мая 2023 года в Шебекино уже раздавались мощные взрывы, после которых в городе разразился масштабный пожар. Тогда местные жители получили SMS-уведомление с просьбой спуститься в укрытие. Несмотря на то, что не все жители Шебекино услышали громкие звуки, поступали сообщения о крупном пожаре в городе на неизвестном объекте.

Также 8 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков тоже заявлял о якобы "массированном обстреле ВСУ" по Шебекиному. В многоквартирных домах были выбиты окна, повреждены балконы и пострадали четыре человека.

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