На Кубани разбился российский самолет Л-39: погиб член экипажа

В Краснодарском крае РФ разбился военный учебно-тренировочный самолет L-39.

Об этом пишут российские пропагандистские СМИ со ссылкой на Минобороны РФ.

По предварительной информации, самолет потерпел крушение во время учебно-тренировочного полета во время захода на посадку. Один из членов экипажа погиб. Разрушений и пострадавших на земле нет. Причина аварии устанавливается.

Следует отметить, что с участием учебно-тренировочного Л-39 в последние годы на Кубани произошло несколько ЧП и аварий.

Самой громкой была авария самолета в Азовском море в 1,5 километре от берега, произошедшая 18 октября 2018 года. Тогда оба пилота погибли, хотя успели катапультироваться.

Еще одна авария Л-39 во время тренировочного полета произошла в марте 2020 года. Тогда погиб лётчик-курсант.

L-39 (Aero L-39 Albatros) – одномоторный двухместный самолет, разработанный чешской фирмой Aero Vodochody. Он предназначен для обучения курсантов.

Напомним, что сегодня, 14 августа, в российской Махачкале раздался мощный взрыв и вспыхнул пожар. В Сети пишут о 10 погибших. По данным главы Дагестана, от взрыва погибли 5 человек.

Также сегодня на российском нефтяном месторождении произошел взрыв. Известно минимум о двух погибших.