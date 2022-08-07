На Кубе молния попала в нефтебазу: власти просят соседние страны помочь погасить пожар (фото)

Попадание молнии повлекло за собой масштабный пожар на нефтебазе в порту города Матансас на западе Кубы. Молния попала в один из резервуаров нефтехранилища 6 августа и с тех пор пожарные пытаются потушить огонь.

Власти уже попросили помощь у соседних стран, в частности, Мексики и Венесуэлы.

Об этом пишет Reuters.

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Пожар произошел в резервуаре вместимостью 50 тысяч тонн нефти, на момент удара он был наполовину полон. Через несколько минут огонь перекинулся на еще один резервуар.

Пожарные пытаются охладить поврежденный резервуар, чтобы предотвратить распространение пламени на другие топливные баки.

Фото: Associated Press

По состоянию на утро 7 августа известно об одном погибшем, 121 раненом, 17 пропавших без вести. Еще более 1 300 человек были эвакуированы из опасной зоны.

Известно, что при взрыве второго резервуара пострадал министр энергетики Кубы Николас Арронте Крус и сопровождавшая его пресс-группа.

На место крушения выехали представители власти, в том числе президент и премьер.

Фото: Associated Press

Местный метеоролог Элиер Пила показал спутниковые снимки местности с плотным столбом черного дыма, двигающегося от места пожара на запад и достигающего востока к Гаване.

Напомним, в гостинице "Саратога", расположенной в центре кубинской столицы Гаваны, произошел взрыв, погибли, по меньшей мере, 22 человека.

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