На Кубе не утихают массовые протесты: сообщают о тысячах задержанных

Среди задержанных есть активисты и журналисты.
На Кубе не утихают массовые антиправительственные протесты: силовики массово задерживают людей.
Об этом сообщает интернет-портал 14ymedio.com, который собрал данные о задержании в стране.
В стране задерживают участников акций протеста против коммунистического правительства. С начала митингов, начавшиеся 11 июля, было задержано более 5000 человек. По информации издания, среди них более 120 активистов, а также независимые журналисты.
Отмечается, что на Кубе частично отключила почти все социальные сети. От 12 июля доступ частично ограничен в Facebook, Instagram, WhatsApp и Telegram. К слову, Facebook Inc заявила Reuters, что обеспокоена ограничением своих услуг на Кубе.
Как сообщалось, на Кубе тысячи людей вышли на демонстрации из-за действий властей во время пандемии. Антиправительственные протесты называют едва ли не самыми, которые происходили в стране. Участники акций выражали возмущение ростом цен во время пандемии и недостаточным уровнем вакцинации. Люди обвиняли власть в некомпетентности. В некоторых городах произошли столкновения между демонстрантами и полицией. Сообщают о раненых. Впрочем, точное количество не называется.