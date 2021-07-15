На Кубе не утихают массовые протесты: сообщают о тысячах задержанных

Среди задержанных есть активисты и журналисты.

На Кубе не утихают массовые антиправительственные протесты: силовики массово задерживают людей.

Об этом сообщает интернет-портал 14ymedio.com, который собрал данные о задержании в стране.

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В стране задерживают участников акций протеста против коммунистического правительства. С начала митингов, начавшиеся 11 июля, было задержано более 5000 человек. По информации издания, среди них более 120 активистов, а также независимые журналисты.

Отмечается, что на Кубе частично отключила почти все социальные сети. От 12 июля доступ частично ограничен в Facebook, Instagram, WhatsApp и Telegram. К слову, Facebook Inc заявила Reuters, что обеспокоена ограничением своих услуг на Кубе.

Как сообщалось, на Кубе тысячи людей вышли на демонстрации из-за действий властей во время пандемии. Антиправительственные протесты называют едва ли не самыми, которые происходили в стране. Участники акций выражали возмущение ростом цен во время пандемии и недостаточным уровнем вакцинации. Люди обвиняли власть в некомпетентности. В некоторых городах произошли столкновения между демонстрантами и полицией. Сообщают о раненых. Впрочем, точное количество не называется.

Новости мира: первая жертва и сотни задержанных – на Кубе продолжаются антиправительственные протесты

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