На Кубе подтвердили информацию об отправке Россией группы военных кораблей для учений

В Гаване заявили, что ни один из кораблей якобы не несет ядерного оружия.

Министерство иностранных дел Кубы подтвердило информацию о том, что группа военных кораблей России прибудет в Гавану на следующей неделе.

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Об этом говорится в сообщении МИД Кубы, передает Reuters.

"Этот визит отвечает историческим дружеским отношениям между Кубой и Российской Федерацией и строго отвечает международным правилам", — заявило ведомство.

Кроме того, на Кубе заявили, что ни один из кораблей якобы не несет ядерного оружия, поэтому их стоянка не будет представлять угрозу для региона.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия отправляет на Кубу военные корабли и атомную подлодку.

Кроме того, мы ранее информировали, что поток наемников из Кубы в российскую армию не прекратился.

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