На Кубе после кровавых протестов легализовали малый и средний частный бизнес: подробности

На Кубе после кровавых протестов легализовали малый и средний частный бизнес: подробности

Будут разрешены предприятия с численностью работников до 100 человек

Правительство Кубы легализовало малый и средний частный бизнес после массовых протестов против правительства.

Об это информирует BBC News.

Согласно сообщению будут разрешены предприятия с численностью работников до 100 человек.

Президент Мигель Диас-Канель заметил, что так Куба предпринимает решительные шаги по обновлению своей экономической модели.

Ранее власти Кубы после прошедших в стране беспорядков временно разрешили для путешественников беспошлинный ввоз продуктов питания и медикаментов.

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Действия правительства были ускорены из-за июльских протестов, которые прошли из-за экономического кризиса в стране.

На Кубе тысячи людей вышли на демонстрации из-за действий властей во время пандемии. Антиправительственные протесты называют едва ли не самыми, которые происходили в стране. Участники акций выражали возмущение ростом цен во время пандемии и недостаточным уровнем вакцинации. Люди обвиняли власть в некомпетентности. В некоторых городах произошли столкновения между демонстрантами и полицией. Сообщают о раненых. Впрочем, точное количество не называется.

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