На Кубе заявили о первой жертве крупнейших за 30 лет антиправительственных протестов

На Кубе заявили о первой жертве крупнейших за 30 лет антиправительственных протестов

По меньшей мере 140 кубинцев были задержаны или пропали после протестов.

На Кубе во вторник, 13 июля, подтвердили гибель одного из участников антиправительственных протестов, которые охватили страну на фоне нехватки продовольствия, роста цен и отключения электроэнергии.

Об этом со ссылкой на Министерство внутренних дел Кубы сообщает The Associated Press.

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Отмечается, что 36-летний Диубис Лауренсу Техеда погиб в начале этой недели во время столкновений между митингующими и правоохранителями в муниципалитете Арройо-Наранхо на окраине Гаваны.

Еще несколько человек, в том числе офицеры, получили ранения. Известно, что несколько участников беспорядков были арестованы.

МВД обвиняет демонстрантов в вандализме, поджогах и повреждении линий электропередач. Кроме того, в ведомстве заявляют о нападениях на полицейских и на гражданские лица с ножами, камнями и другими предметами.

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Заметим, что в последний раз массовые протесты из-за недовольства экономическим положением на Кубе прошли почти 30 лет назад, в 1994 году.

Между тем руководительница Amnesty International в Северной и Южной Америке Эрика Гевара-Росас заявила, что по меньшей мере 140 кубинцев, среди которых и журналисты, были задержаны или пропали после крупнейших демонстраций на Кубе за последние десятилетия. Об этом сообщает The Guardian.

Как сообщалось, на этой неделе на Кубе тысячи людей вышли на демонстрации из-за действий властей во время пандемии COVID-19.

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